Украину засыпает снегом. Фото, видео непогоды и когда ждать потепления

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Зима в апреле. Где в Украине выпал снег

Похолодание охватило большую часть страны на выходных, а новая неделя началась с аномальной для апреля погоды со снегом и заморозками. В нескольких регионах установлены температурные рекорды.

Львов

Во Львове 7 апреля была зафиксирована самая низкая температура с 1978 года (- 5,6 градусов по Цельсию). Предыдущее наименьшее значение в этот день наблюдалось 47 лет назад (5,4 градусов мороза).

В городе выпал снег, а дороги в некоторых районах превратились в каток.

Ровно

Еще один температурный рекорд установлен в Ровенской области. Сегодня в регионе температура упала до -5,4 градусов. Предыдущий рекорд составлял 3,6 градуса мороза (такой была температура 7 апреля 1978 года).

В областной ассоциации фермеров и землевладельцев обеспокоены, что заморозки могут негативно повлиять на плодово-ягодные культуры и ранние посевы на полях Ровенщины. Особенно на деревья, которые уже начали цвести (абрикосы, вишня, алыча).

Из-за похолодания в поликлиники города временно вернули отопление с 7 по 11 апреля.

Луцк

На Волыни зафиксировали рекорд минимальной температуры воздуха -3,1 градуса по Цельсию. Предыдущее рекордное значение 7 апреля было зафиксировано в 1978 году, когда температура воздуха опустилась до -3.

При этом завтра и послезавтра в Луцке прогнозируют еще более низкую температуру. Синоптики объявили "красный" III уровень опасности и предупреждают о морозах -6-9 градусов.

Ивано-Франковская область

Из-за похолодания в Ивано-Франковске некоторые учебные заведения переходят на дистанционное обучение. В частности, с завтрашнего дня уроки будут проводить онлайн в Иваниковском лицее.

ГСЧС Ивано-Франковской области предупреждает о сложных погодных условиях и призывает туристов воздержаться от походов в горы.

В последние дни из-за внезапного ухудшения погодных условий спасателям пришлось искать трех туристов, заблудившихся у горы Поп Иван. Кстати, в высокогорье сегодня температура упала до -18 градусов.

Фото: спасательная операция ГСЧС в Карпатах (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Житомир

Из-за резкого похолодания в ближайшие дни в Житомире возобновляют подачу тепла в образовательные и социальные учреждения (детсады, школы, университеты, общежития, заведения внешкольного образования и т.п.). В городе уже снежит.

Киев

Мокрым снегом заметает столицу с самого утра. Похожую погоду синоптики прогнозируют и на 8 апреля. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем ​​небольшой мокрый снег.

В Укргидрометцентре сообщают, что сейчас в Киевской области действует предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Погодные условия могут привести к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

Прогноз синоптиков

В течение этой рабочей недели погода в Украине будет холодной. В большинстве областей ожидаются осадки в виде мокрого снега. В западных и северных регионах на дорогах местами гололедица. Такой прогноз публикует Укргидрометцентр на 8-11 апреля.

По информации синоптиков, в следующие трое суток ночью ожидаются заморозки в воздухе 0-5 градусов, в Карпатах минус 6-11 градусов. Температура днем ​​будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла.

Немного потеплеет 8 апреля на юге, 9-10 апреля на востоке и юго-востоке страны - до 2-9° тепла.

Скриншот facebook.com/UkrHMC

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что тепло вернется в Украину с Вербного воскресенья, 13 апреля. По ее словам, в течение недели будет прохладная погода: ночью ожидаются заморозки, а днем ​​температура не будет подниматься выше нескольких градусов тепла.

При подготовке использовались: публикации с Facebook-страниц Укргидрометцентра, ГСЧС, сообщения местных Telegram-каналов, "Суспильне".