Украину признали потенциальным членом ОЭСР: что дает вступление в "клуб успешных стран"

Шмыгаль заявил, что в июле этого года в Лугано от имени государства передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю ООЭСР Матиасу Корману.

"Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины", - написал премьер.

Что даст вступление Украины в ОЭСР

Как отметил Шмыгаль, Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.

"Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - добавил премьер.