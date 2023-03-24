Украину вычеркнули из черного списка стран, которые разрушают противодействие коррупции

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет органа Совета Европы.

GRECO обнародовала отчет о прогрессе в предотвращении коррупции членов парламента, судей и прокуроров в Украине. Государство вычеркнули из черного списка стран со структурными изменениями, разрушающими противодействие коррупции.

Так, в отчете приводится оценка прогресса, который достигла Украина в выполнении рекомендаций, предоставленных в 2017 году по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.

GRECO отмечает, что Украина достигла определенных улучшений и удовлетворительно выполнила 15 из 31 рекомендации. При этом 9 рекомендаций было выполнено частично, а 7 не было выполнено.

Сообщается, что Украина даже несмотря на войну продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO.

Орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу отмечает, что текущий уровень выполнения рекомендаций Украиной больше не является "глобально неудовлетворительным", как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.

Группа также попросила Украину предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что предусматривает новая Государственная антикоррупционная программа.

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