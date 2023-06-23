В Украину удалось вернуть тела 51 погибшего бойца

Между Украиной и Россией прошла очередная передача тел военных в пятницу, 23 июня. В Украину вернули тела 51 погибшего защитника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести Олега Котенко.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 51 защитника", - говорится в сообщении.

Обмен по формату "всех на всех"

Украина ведет переговоры по обмену "всех на всех". Как ранее заявил глава ГУР Кирилл Буданов, стороны обсуждают обмен пленными "всех на всех", и уже приближаются к положительному результату.

В середине мая в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщали, что возможность такого обмена значительно увеличилась.

В то же время отмечалось, что в случае такой договоренности, обмен "всех на всех" будет происходить поэтапно и не за один день.