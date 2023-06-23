В Україну вдалося повернути тіла 51 загиблого бійця

Між Україною та Росією відбулася чергова передача тіл військових у п'ятницю, 23 червня. В Україну повернули тіла 51 загиблого захисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Олега Котенка.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 51 захисника", - йдеться в повідомленні.

Обмін за форматом "всіх на всіх"

Україна веде переговори щодо обміну "усіх на всіх". Як раніше заявив глава ГУР Кирило Буданов, сторони обговорюють обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.

У середині травня в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомляли, що можливість такого обміну значно збільшилася.

Водночас наголошувалося, що у разі такої домовленості обмін "всіх на всіх" відбуватиметься поетапно і не за один день.