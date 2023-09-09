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В Украину пришла осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 09 сентября 2023 07:00
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В Украину пришла осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришла осенняя прохлада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 9 сентября, будет сухой. Днем ожидается комфортная температура, а ночью - резкий спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня во всех областях переменная облачность, но без дождей. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей будет в пределах +20 +25 градусов, на востоке и юго-востоке +14 +19. На Закарпатье и в Одесской области днем до +28 градусов.

Ночью температура воздуха опустится до +6 +11 градусов, а на юге будет до +15.

В Украину пришла осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северный со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут +20 +22 градуса, а ночью в районе +10 градусов.

В Украину пришла осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени.

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