В Украину прибыл новый кроссовер Peugeot 3008: названы цены и характеристики

Французский кроссовер получил купеобразный кузов, выразительные заостренные фары и фирменные тройные LED-полоски, напоминающие глаза и когти льва. В салоне установлены передние сиденья с сертификацией AGR, для отделки используется ткань Crispy с элементами кожи.

Интерьер новинки выполнен по концепции Panoramic i-Cockpit, предусматривающей панорамную зону вокруг водителя, которая может состоять из двух 10-дюймовых дисплеев или сплошного 21-дюймового HD-дисплея.

Новый Peugeot 3008 на украинском рынке предлагается в двух комплектациях - ALLURE или GT. Для новинки доступен бензиновый турбомотор 1.6 PureTech 180. С ним кроссовер от 0 до 100 км/ч разгоняется за 8,7 секунды и может набирать максимальную скорость 215 км/ч.

Второй силовой агрегат - это бензиново-электрический вариант 1.2 Hybrid мощностью 136 сил. Интересно, что авто с этим мотором может передвигаться исключительно на электроприводе во время парковки или медленного движения по городским улицам. Цены на новый кроссовер стартуют с отметки в 1 369 300 гривен.