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В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 02 июня 2023 07:00
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: запад, север и юг Украины подмочат дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 2 июня, будет жаркой, но местами ожидаются дожди. Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня мелкие дожди возможны в Крыму и Приазовье, а на западе и севере умеренные дожди, местами с грозами.

На остальной территории осадки не прогнозируется. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха сегодня днем будет в пределах +23 +28 градусов, а ночью опустится до +10 +15.

В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Синоптики предупреждают о дождях, местами с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве днем +26 +28 градусов, а ночью до +13 +15 градусов.

В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики подвели итоги мая в Киеве и заявили, что он был самым сухим в истории.

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