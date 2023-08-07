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В Украину возвращаются дожди: где ухудшится погода

Фото: в Украине сегодня ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 7 августа, будет местами с дождями. Осадки накроют запад, север и центр нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На западе Украины прогнозируются сильные осадки.

Столбики термометров днем покажут +21 +26 градусов, а ночью +19 +24 градуса. В Житомирской и Винницкой областях температура днем будет +18 +23 градуса, ночью - до +12 +17.

На юге и востоке сохранится сухая и жаркая погода. Днем ожидается жара до +28 +33 градусов, а местами +38. Ночью температура опустится до +20 +25 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, ожидается дождь с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +23 +25 градусов, а ночью +21 +23 градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

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