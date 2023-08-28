В Украину возвращаются дожди, но жара не отступает: прогноз погоды на неделю

Вторник

Завтра преимущественно будет без осадков, лишь в западных, Житомирской и Винницкой областях днем прогнозируются отдельные кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха ночью составит +15 +21 градус, а на юге до +25. При этом днем в Украине будет +30 +35 градусов, а в восточных и северо-восточных областях +24 +29.

Среда и четверг

30 и 31 августа в западных областях ожидаются грозовые дожди. Днем в среду местами прогнозируются значительные дожди, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью ожидается постепенное снижение температуры до +12 +17, а днем до +18 +24 градусов.

При этом на остальной территории преимущественно без осадков, лишь в Житомирской, однако в Винницкой, Киевской и Одесской областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью будет +16 +22 градусов, а днем +26 +32.

Ветер юго-восточный и восточный. В четверг на западе страны северо-западный ветер, 5-12 м/с.

Пятница

1 сентября прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Только в юго-восточной части, в Харьковской области и на крайнем западе страны будет без осадков.

Температура воздуха в западных областях ночью составит +10 +16, а днем +21-+26. На остальной территории ночью будет +14 +20, а днем +29 +34, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях +23 +28.

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