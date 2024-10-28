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В Украину возвращается похолодание: синоптик назвала дату

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

29 октября на большинстве территории Украины ожидается сухая погода с комфортной температурой воздуха. Однако местами прогнозируются дожди.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, дожди возможны только на западе страны, а кое-где утренние туманы могут ухудшить видимость для водителей и вызвать снижение качества воздуха.

В течение дня температура будет держаться на уровне +10...+16 градусов. Немного прохладнее будет в Волынской, Ривненской, Черниговской и Сумской областях, где местами ожидается +9...+11 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 29 октября также будет сухо: ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

Похолодание в Украине

По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание придет со 2-3 ноября, в ближайшие субботы-воскресенье.

28 октября в Украине прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях местами возможен туман.

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Погода в Украине