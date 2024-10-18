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В Украину вернули 501 тело павших защитников

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украину удалось вернуть 501 тело павших защитников. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.

В частности, репатриированы 382 тела воинов, погибших на Авдеевском направлении, 56 - с Бахмутского, 45 - с Марьинского, шесть - с Угледарского, четыре - с Запорожского, а также семь тел с Луганского направления. Также было возвращено 1 тело из морга на территории РФ.

Это стало возможным благодаря усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, представителей Вооруженных Сил Украины и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Штаб также выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в репатриации.

Тела защитников будут перевезены в соответствующие государственные учреждения для идентификации правоохранительными органами и судебно-медицинскими экспертами. После этого погибших передадут семьям для достойного захоронения.

31 мая Украина вернула тела 212 павших военнослужащих, погибших в боях по разным направлениям фронта.

В конце апреля были репатриированы тела 140 погибших, большинство из которых принимали участие в боевых действиях Донецкой области.

2 августа Украина вернула еще 250 тел павших защитников.

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