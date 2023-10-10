В Украину из Германии в ближайшие дни прибудут 10 танков Leopard 1

В Украину в ближайшие дни прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.
По данным ведомства, украинские военные получат еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 защищенных транспортных машин и около 20 защищенных медицинских автомобилей.
Следует заметить, что недавно в сети разгорелся скандал по поводу отказа Украины от немецких Leopard1, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
При этом Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад.
Напомним, Украина получает танки Leopard 1 от союзников в рамках военной помощи для обороны от российского вторжения.
Неделю назад в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами десять танков Leopard 1.
Также сегодня, 19 сентября, Дания анонсировала передачу нашей стране еще 30 Leopard 1.
Более подробно о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина.
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