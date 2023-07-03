На Украину надвигается жара до +36 градусов: прогноз погоды на неделю

По данным синоптиков, завтра преимущественно будет без осадков, однако в западных и северо-восточных областях днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на юге страны до +22. При этом днем ожидается +26 +31 градус, а в западных областях до +22 +27.

В среду и четверг, 5 и 6 июля, в западных, северных и большинстве центральных областей прогнозируются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет без осадков.

Кроме того, в Украине ожидается повышение температуры на 3-5 градусов.

В пятницу, 7 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Только в юго-восточной части будет без осадков.

Температура в южной и восточной части ночью составит +20 +25 градусов, а днем +31 +36. При этом в западных областях ночью будет +12 +18, а днем +20 +26. На остальной территории страны ночью будет +16 +22 градусов, а днем +26 +32.

Погода в июле

По прогнозу синоптиков, в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

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