Украину накрыла пыль из Сахары: синоптики предупреждают об опасности

Как отмечают синоптики, пыль принесла теплая волна из западного Средиземноморья, из-за которой на территории страны в последние дни наблюдалась аномально теплая погода.

"Жители западного региона могли наблюдать это (пыль - ред.) еще вчера, а сегодня он распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали закрывать окна и предупредили о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей

Фото: карта распространения пыли на территории Украины (facebook.com/UkrHMC)