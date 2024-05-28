Украину накрыло пылевое облако из Казахстана: что это за явление и нужно ли его бояться

Что нужно знать о пылевых массах в атмосфере

Прежде всего нужно различать перемещение пыли в верхних слоях атмосферы, которое происходит сейчас, от пылевых бурь, что возникают в слое высотой несколько метров, которая сопровождается заметным ухудшением горизонтальной видимости.

"Сейчас наблюдаем поступление пыли из Казахстана в юго-восточных потоках мощного антициклона, расположенного восточнее Украины с центром в районе Самары. Постепенно антициклон будет разрушаться и перемещаться на восток, его влияние на погоду в Украине будет ослабевать, и уже завтра, 29 мая, ситуация улучшится, хотя концентрация пыли будет еще некоторое время сохраняться", - рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

То, как перемещается пылевое облако из Казахстана, можно посмотреть здесь.

При этом она отметила, что пыль на территорию Украины может попадать при благоприятной синоптической ситуации не только из пустынь Средней Азии, Прикаспийской низменности, но и из районов Сахары, что недавно и случилось.

Загрязнение атмосферы пылью, по данным ресурса accuweather.com (скриншот)

Влияет ли эта пыль на людей

"Самым активным это явление было в первой половине дня 28 мая в южных областях и Приазовье, на остальной территории эта пыль переместилась постепенно дальше. Непосредственно она не влияет на людей. Только когда падает дождь, тогда пыль присоединяется к каплям воды и может загрязнить людей или вещи. Но ничего такого опасного в этой пыли нет", - рассказала синоптик из Укргидромедцетра Елена Палагнюк.

Также она отметила, что пока недостаточно статистических данных, чтобы спрогнозировать, насколько частым станет перемещение пылевых масс над Украиной.

"Недавно мы имели аналогичную ситуацию - тогда у нас была пыль из Сахары в верхних слоях атмосферы. Так совпало, что в Украине была ветреная погода и одновременно поднималась наша пыль. Сейчас для прогноза мало данных, чтобы говорить о частоте таких явлений в будущем", - добавила Палагнюк.

Могут ли в Украине образовываться пылевые бури

"Пылевые бури могут образовываться на территории Украины, преимущественно на юго-востоке страны. Особенно интенсивные они бывают в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В этом регионе сильные пылевые бури могут образовываться раз в 4-5 лет. Такое явление наблюдается преимущественно в конце зимы - начале весны в засушливые годы", - заявила Балабух.