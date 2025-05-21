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Украину накроет комфортное тепло: синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 21 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня ожидается преимущественно теплая погода, но в ряде регионов возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным синоптика, столбик термометра сегодня будет показывать от +17 до +24 градусов.

"Британские ученые (на самом деле все ученые) говорят, что идеальная температура воздуха для организма человека та, когда не надо тратить калории, чтобы греться или наоборот, искать способы охладиться", - пишет Диденко.

Несмотря на это осадки сегодня вероятны в западных областях, в центре, на востоке Украины. А вот в южной части и на севере Украины, кроме Сумщины, без существенных осадков.

По словам Диденко, ветер сегодня будет западный, умеренный, в восточных областях может быть сильным.

Погода в Киеве

В Киеве 21-го мая существенные осадки маловероятны. Столбик термометра в течение дня будет показывать до +22 градусов.

Ранее мы писали о том, почему весенний месяц, май, выдался на удивление прохладным. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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