Украину могут ждать 1,5 млрд долларов потерь ежегодно из-за CBAM, - эксперт

В своем выступлении она призвала все ветви исполнительной власти к усилению диалога с европейскими партнерами относительно условий применения CBAM для Украины.

"Я призываю правительство, Офис президента. Все правительство, все ведомства, все министерства, в первую очередь это Министерство экономики, Министерство финансов, Офис вице-премьера, как одной, так и второй. Минэкономики, Офис европейской интеграции и так далее, чтобы больше начинать разговаривать с европейскими партнерами, с Евросоюзом на уровне того, чтобы защитить национальные интересы", - заявила Оринчак.

По ее словам, последствия введения CBAM без отсрочки или особых условий для Украины могут быть катастрофическими:

"Потому что это по году, чтобы вы себе понимали, примерно полтора миллиарда долларов или евро... мы будем тратить только, например, на том, что не будет возвращаться валютная выручка в государство, и мы не сможем выживать как предприятия на рынках Европейского Союза", - добавила она.

Оринчак отметила, что Украина имеет юридическую основу для инициирования отсрочки CBAM:

"Есть такая статья 30.7 об отсрочке относительно применения форс-мажора. И есть страны, которые применяют это. Это военное время, это форс-мажорное обстоятельство. И Украина должна требовать вот такие переговоры", - отметила Оринчак.

Она также предупредила, что промедление с переговорами может иметь последствия не только для экономики, но и для обороноспособности страны.

"Потому что на кону стоят миллиарды долларов для того, чтобы они помогали нашим военным иметь лучшее вооружение, выжить как страна. Мы, к сожалению, можем это потерять. Это фактически торговая война с Европейским Союзом",- подытожила эксперт.

Ранее эксперты крупнейшего в Украине бизнес-объединения энергетических компаний Energy Club отмечали, что CBAM несет потенциальные риски для украинской экономики - от сокращения экспорта и валютных поступлений до дополнительной нагрузки на промышленные предприятия.