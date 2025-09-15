В Украину импортировали арматуру с российским ГОСТом, - военный

В Украину импортировали арматурный прокат с маркировкой по российскому ГОСТу. Украинская компания ввезла в страну из Турции около 3 тысяч тонн такой продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного, политолога Кирилла Сазонова.

"Этот прокат либо был произведен в РФ, либо предназначался для продажи на их внутреннем рынке. Вопрос здесь только один: как он оказался в Украине? И сколько еще таких товаров мы покупаем, платя кровавую цену?" - отметил Сазонов.

Он отметил, что подобный импорт в стране, которая воюет, это не только риск финансирования агрессора, но и дополнительное давление на украинских производителей.

"Это удар по внутреннему рынку - ведь свою продукцию агрессор может продавать дешевле, используя льготный газ и рабочую силу", - пояснил эксперт и призвал государственные органы дать адекватную реакцию.