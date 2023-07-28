Украину на 10 минут охватила масштабная тревога: названа причина

Воздушная тревога была объявлена в северных, восточных, центральных и южных областях в 12:20. Она быстро распространялась по стране. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ракет.

Причиной масштабной тревоги был взлет российского стратегического бомбардировщика, являющегося носителем ракет Х-22.

"Он был обнаружен еще раньше, самолет Ту-22м3, знаем аэродром Шайковка, на котором они базируются... Был замечен вылет этого самолета, когда он выходит на возможный боевой пуск, тогда будет объявлена тревога в тех областях, куда может достать его вооружение. То есть ракеты Х-22, а может быть и Х-32", - объяснил Игнат.

По его словам, самолет Ту-22м3 вылетел из Шайковки, приблизился к территории Украины, вышел на потенциальный район пуска ракеты, развернулся и улетел. После этого в областях объявили отбои воздушной тревоги. Однако Игнат не исключил, что самолет будет подниматься, поэтому украинцам нужно быть внимательными.

Спикер добавил, что ракет Х-22 - опасна, ее чрезвычайно сложно сбить противовоздушной обороне.

"Две ракеты Х-22 могут быть прицеплены по обе стороны самолета. Ракета мощная, только боевая часть 950 кг. То, что обычно выпускают по одной, уже стало фактом и статистикой. Это может происходить по разным причинам, может просто идет тренировка летного состава, который без пуска осуществляет имитацию", - объяснил Игнат.

Справка. Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а принятые на вооружение - в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки" они могут быть опасны в эксплуатации.

Стоит отметить, что именно этой ракетой оккупанты ударили по торговому центру "Амстор" в Кременчуге в июне прошлого года. В результате атаки погибли более 30 человек.

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