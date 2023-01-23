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Украинцам заменили 75 тысяч счетчиков газа: для каких потребителей это делают бесплатно

Фото: украинцам заменили 75 тысяч счетчиков газа (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабной войны украинские газовики безвозмездно заменили украинцам 75 тысяч газовых счетчиков. Они были установлены на замену поврежденным приборам учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение РГК.

"Замена счетчиков, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов, безвозмездна. Она выполняется за счет газораспределительных компаний в ходе восстановления подачи газа в дом. Если из-за войны в вашем доме отключен газ, нужно обратиться с заявлением в вашу газораспределительную компанию, и она возобновит распределение газа", - говорит технический директор РГК Сергей Бондарь.

Счетчики, которые устанавливали газовики, - украинское производство. Они выпускаются в двух метрологических центрах RGC Metering. Это позволило газораспределительным компаниям, работающим в зоне боевых действий, быстро заменять приборы учета, а не ждать поставок от других производителей.

Также метрологические центры RGC Metering обеспечивают проверку счетчиков миллионов украинских домохозяйств. Вскоре на их базе будет развернуто производство промышленных роторных и ультразвуковых счетчиков, корректоров, модемов, систем телеметрии и других приборов, удовлетворяющих потребности предприятий, пострадавших во время боевых действий.

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