Украинцам выплатили пенсии: ПФУ назвал сумму за месяц

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,4 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным ПФУ, в том числе через АО "Укрпочта" выплачено 9,4 млрд гривен, через уполномоченные банки - 58,0 млрд гривен.
Сумма не изменилась по сравнению с мартом, когда после индексации было выплачено также 67,4 млрд гривен.
В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.
Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.
Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел автоматический перерасчет пенсий.
Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.
Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривны или на 9,5% до 6 341,11 гривны на 1 апреля.
По сравнению с размером пенсий год назад (в апреле 2024 года) пенсии выросли на 10,4%. При этом потребительские цены в марте 2025 года были на 14,6% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.
По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10 343 630 человек. Это на 12 255 человек больше, чем в начале года (10 331 375 человек).
Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других значимых повышений в 2025 году не будет.
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