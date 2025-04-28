Украинцам выплатили пенсии: ПФУ назвал сумму за месяц

Индексация пенсий

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел автоматический перерасчет пенсий.

Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривны или на 9,5% до 6 341,11 гривны на 1 апреля.

По сравнению с размером пенсий год назад (в апреле 2024 года) пенсии выросли на 10,4%. При этом потребительские цены в марте 2025 года были на 14,6% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10 343 630 человек. Это на 12 255 человек больше, чем в начале года (10 331 375 человек).

Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других значимых повышений в 2025 году не будет.

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