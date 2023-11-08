Украинцам будут выдавать сертификаты на покупку книг: на какую сумму и кто получит право

Верховная рада приняла закон о субсидиях для книжных магазинов на аренду помещений и предоставлении сертификатов на приобретение книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Согласно закону (проект № 9568) государственная помощь предоставляется:

в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;

при рождении ребенка - одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

Помощь оказывается на сумму, составляющую 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 805 гривен).

Помощь может быть использована исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке в бумажной и/или электронной форме, в том числе в аудио файлах (кроме изданий с территории государства-агрессора).

Законом установлено, что реализация программы предоставления гражданам Украины государственной помощи на приобретение книг осуществляется с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія).

Чтение книг в Украине

По данным на осень 2019 года среднестатистический читатель Украины чиав за год примерно 9 книг. В среднем больше книг читают старшие (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно 10,7 и 9,8 книг).

По данным опроса, проведенного в сентябре 2018 года, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочли ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.