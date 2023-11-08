ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам будут выдавать сертификаты на покупку книг: на какую сумму и кто получит право

Украина, Среда 08 ноября 2023 14:54
UA EN RU
Украинцам будут выдавать сертификаты на покупку книг: на какую сумму и кто получит право Фото: книги на сумму 800 гривен можно получить за сертификаты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон о субсидиях для книжных магазинов на аренду помещений и предоставлении сертификатов на приобретение книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Согласно закону (проект № 9568) государственная помощь предоставляется:

  • в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;
  • при рождении ребенка - одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

Помощь оказывается на сумму, составляющую 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 805 гривен).

Помощь может быть использована исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке в бумажной и/или электронной форме, в том числе в аудио файлах (кроме изданий с территории государства-агрессора).

Законом установлено, что реализация программы предоставления гражданам Украины государственной помощи на приобретение книг осуществляется с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія).

Чтение книг в Украине

По данным на осень 2019 года среднестатистический читатель Украины чиав за год примерно 9 книг. В среднем больше книг читают старшие (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно 10,7 и 9,8 книг).

По данным опроса, проведенного в сентябре 2018 года, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочли ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки