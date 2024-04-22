Украинцам в Швейцарии стало сложнее получить защиту: причины

Специальный миграционный режим для украинских беженцев в Швейцарии предусматривает, что получение защиты происходит быстро и без бюрократических проволочек. Эта система хорошо работала еще в прошлом году – в начале 2023 года было одобрено 97% заявок на получение статуса защиты S. Решение принималось в среднем в течение 2 недель.

Ситуация изменилась в 2024 году. С начала года продолжительность процедуры рассмотрения заявок увеличилась в разы.

Возросло и количество отказов. В январе 2024 года каждое третье решение было отрицательным. За весь первый квартал было одобрено только 80% заявлений на защиту. Это означает, что каждому пятому беженцу из Украины миграционные чиновники отказывают в предоставлении статуса S в Швейцарии.

По словам пресс-секретаря Госсекретариата по вопросам миграции (SEM) Магдалены Раст, это связано с тем, что на получение статуса S претендуют все больше заявителей, уже получивших статус защиты в других странах. Поэтому эти люди больше не получат статус защиты в Швейцарии.

С осени прошлого года Швейцария все чаще отклоняет заявки на защиту.

Фото: Украинские беженцы в Швейцарии ( gettyimages.com )

Также швейцарские власти стали тщательнее проверять документы. В начале года в местные СМИ появлялась информация о том, что для получения вида на жительство в Швейцарии использовали поддельные или незаконно приобретенные украинские паспорта. Поэтому возникло подозрение, что не все, кто обращался за защитой в этой стране, действительно имели на нее право.

Теперь на рассмотрение документов по заявлению о защите SEM тратит почти три месяца. Поэтому растет количество заявлений, которые ожидают на рассмотрение. Сейчас накопилось уже таикх 6376 дел – почти столько же, сколько было после начала войны. Сейчас их обрабатывают 38 сотрудников.

С начала года оформление статуса S производится только в Федеральном центре предоставления убежища в Берне.