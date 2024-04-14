Украинцам рассказали, как сохранить связь и интернет во время отключений света

Сохранить связь и интернет можно даже во время отключений электроэнергии, которые возникают из-за российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.

Минцифры отметила, что из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины - под постоянными атаками. В части областей по состоянию на сегодняшний день уже происходят плановые отключения электроэнергии.

Министерство подготовило простые советы, чтобы всегда оставаться на связи и иметь доступ в интернет.

Как сохранить интернет

уточните у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON. Если нет, то найдите ближайшего провайдера, который это сделал, и подайте заявку на подключение.



Для ускорения процесса - скооперируйтесь с соседями;

приобретите источник питания для Wi-Fi роутера и кабель, чтобы заживить роутер;

Как сохранить мобильную связь

отключит автовыбор сетей;

найдите и выберите доступную сеть: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;

если зарегистрироваться не удалось - попробуйте снова, или выберите другую сеть;

проверьте возможность исходящего вызова, SMS.

В том же числе Минцифры советует загрузить карту "Пунктов несокрушимости" в "Дії".