ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам рассказали, как сохранить связь и интернет во время отключений света

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 21:24
UA EN RU
Украинцам рассказали, как сохранить связь и интернет во время отключений света Фото: сохранить связь можно даже во время отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сохранить связь и интернет можно даже во время отключений электроэнергии, которые возникают из-за российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.

Минцифры отметила, что из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины - под постоянными атаками. В части областей по состоянию на сегодняшний день уже происходят плановые отключения электроэнергии.

Министерство подготовило простые советы, чтобы всегда оставаться на связи и иметь доступ в интернет.

Как сохранить интернет

  • уточните у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON. Если нет, то найдите ближайшего провайдера, который это сделал, и подайте заявку на подключение.

    Для ускорения процесса - скооперируйтесь с соседями;

  • приобретите источник питания для Wi-Fi роутера и кабель, чтобы заживить роутер;

Как сохранить мобильную связь

  • отключит автовыбор сетей;

  • найдите и выберите доступную сеть: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;

  • если зарегистрироваться не удалось - попробуйте снова, или выберите другую сеть;

  • проверьте возможность исходящего вызова, SMS.

В том же числе Минцифры советует загрузить карту "Пунктов несокрушимости" в "Дії".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
блекаут светофор
NEWS
Зеленский упрекнул Запад за промедление с помощью: небо защищается не риторикой
Зеленский упрекнул Запад за промедление с помощью: небо защищается не риторикой
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский