Около 20% возвращенных из плена украинцев считались пропавшими без вести, - Координационный штаб
Около 20% возвращенных из российского плена украинцев имели статус пропавших без вести.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center, об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
По его словам, из 2235 возвращенных из российского плена около 20% - люди, имевшие статус пропавших без вести, хотя не было подтверждения, доказательных фактов того, что они находятся в плену.
"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", - отметил представитель Координационного штаба.
Охрименко также подчеркнул, что Украина делает невозможное, возвращая сейчас военнопленных, ведь даже Женевскими конвенциями предусмотрено возвращение военнопленных по окончании боевых действий.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения из российского плена домой удалось вернуть 2235 украинцев и украинок.
Добавим, Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось вызволить 130 защитников. Среди освобожденных военных 48 считались пропавшими без вести. Часть спасенных ранены, многочисленны контузии и потеряны конечности.
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