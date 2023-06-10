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Украинцам планируют упростить получение субсидий: что изменится

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Украина, Суббота 10 июня 2023 20:22
Украинцам планируют упростить получение субсидий: что изменится Фото: министр соцполитики Оксана Жолнович (facebook.com OksanaZholnovych)
Автор: Карина Левицкая

Правительство планирует упростить механизм получения субсидий в Украине. После изменений достаточно будет подать короткую заявку и информацию о составе семьи.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Министр сообщила, что для получения средств будет достаточно подать короткую заявку и информацию о составе семьи, а дальше Министерство социальной политики самостоятельно будет собирать информацию о доходах и имуществе.

"В Пенсионном фонде заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", - сообщила Жолнович.

Раньше мы подробно рассказывали, кому назначат субсидию летом, а кто ее не получит.

Кроме того, мы подготовили список категорий, которые получат автоматические доплаты к субсидии.

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