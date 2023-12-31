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Украинцам напомнили, какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт: список

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 18:27
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Украинцам напомнили, какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт: список Фото: какие документы должны быть в семьях, чьи родные ушли на фронт (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинцам напомнили, о перечне обязательных документов для семей, чьи родные сейчас на фронте. Эти данные помогут родственникам в возможных критических ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Лубинец проинформировал о перечне данных, которые должны быть в семье военных, которые пошли защищать наше государство от захватчиков.

По его словам, среди таких данных:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • копия паспорта;
  • контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
  • контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;
  • название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
  • должность, звание военно-учетной специальности (если известно).
  • личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;
  • ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;
  • ФИО, контакты непосредственного командира;
  • ФИО, контакты командира части;
  • телефон горячей линии части, бригады, группировка.

В случае, если какую-то проблему по правам человека, решить не удалось, обращайтесь к Уполномоченному ВР:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • на горячую линию: 0 800 501 720;
  • по телефону: 044-299-74-08.

Раньше мы рассказывали, как во время войны восстановить потерянный паспорт в Украине.

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