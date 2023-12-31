Українцям нагадали, які документи мають бути у рідних тих, хто пішов на фронт: список
Фото: які документи мають бути у сім'ях, чиї рідні пішли на фронт (facebook.com easternforce)
Українцям нагадали, про перелік обов'язкових документів для сімей, чиї рідні зараз на фронті. Ці дані допоможуть родичам у можливих критичних ситуаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Лубінець поінформував про перелік даних, що мають бути у сім'ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.
За його словами, серед таких даних:
- прізвище, ім’я і по-батькові;
- дата народження;
- копія паспорта;
- контактні дані місця постійної дислокації військової частини;
- контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник;
- назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
- посада, звання військово-облікова спеціальність (якщо відомо).
- особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) або жетону;
- ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;
- ПІБ, контакти безпосереднього командира;
- ПІБ, контакти командира частини;
- телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.
У разі, якщо якусь проблему щодо прав людини, розв'язати не вдалось, звертайтеся до Уповноваженого ВР:
- за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
- на гарячу лінію: 0 800 501 720;
- за телефоном 044-299-74-08.
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