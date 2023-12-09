Украинцам напомнили о штрафах за вырубку елок: сколько придется заплатить

Самовольная вырубка деревьев в Украине считается незаконной. Более того - это правонарушение, которое наказывается штрафом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КО "Київзеленбуд" .

"Самовольная вырубка деревьев - это правонарушение, которое карается законом", - отметил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат.

Он также отметил, что сейчас начата обработка хвойных деревьев в зеленых зонах столицы Это ежегодная процедура, направленная на предотвращение случаев вандализма перед новогодними праздниками.

Обработанные хвойные деревья обозначают предупредительными табличками.

В "Киевзеленстрой" также напомнили, что за каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождения зеленого насаждения. В частности:

в лесах - от 759 до 3432 гривен;

в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 гривен;

в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 11495 до 52311 гривен.

Подготовка к новогодним праздникам

Когда приближается праздничный период, украинцам традиционно напоминают о правилах пожарной безопасности. Даже простое знание базовых принципов поможет избежать возгораний и других нежелательных последствий.

Это уже второй год подряд украинцы вынуждены встречать зимние праздники в условиях военного положения с ограничениями и комендантским часом.

Под запретом на Рождество и Новый год будут массовые мероприятия, однако елки во многих городах решили установить.

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