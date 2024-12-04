Украинцам напомнили,что грозит за ложные вызовы экстренных служб
Заведомо ложный вызов экстренных служб – это правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. С начала 2024 года зафиксировано 342 таких случая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Запорожской областиі и закон № 1366-IX.
Специальные службы - это основа оперативного реагирования в экстренных ситуациях. Их работа направлена на помощь тем, кто оказался в опасности, или кто нуждается в срочной поддержке. Однако, случаи заведомо ложных вызовов остаются актуальной проблемой.
Ложный вызов
Заведомо ложный вызов - это обращение в экстренные службы с ложной информацией о событии, которое на самом деле не произошло. Такие действия могут быть совершены умышленно или по причине необдуманных шуток, однако последствия всегда серьезные.
Статистика правонарушений
С начала года зафиксировано 342 случая заведомо ложных вызовов, по которым были вынесены постановления в соответствии со статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Ответственность за нарушение
Согласно статье 183 КУоАП, за заведомо ложный вызов специальных служб, таких как полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь или аварийные службы, предусмотрена административная ответственность.
Размер штрафа
За нарушение предусмотрено наложение штрафа:
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От 850 до 3 400 гривен.
Эта сумма является значительной как для обычного гражданина, так и для юридических лиц. Штраф является административным наказанием и назначается на основании постановления, вынесенного уполномоченным органом (полицией или другой соответствующей службой).
Как определяется размер штрафа
Размер штрафа может зависеть от следующих факторов:
- Повторность нарушения: Если человек ранее уже совершал ложный вызов, сумма штрафа может быть увеличена.
- Последствия: В случае, если ложный вызов повлек материальный или моральный ущерб, штраф может достигнуть верхней границы (3 400 грн).
- Обстоятельства дела: Например, умышленный характер действий или использование ложной информации с целью получения выгоды.
Напомним, что в ряде случаев полицейские имеют право потребовать у водителей остановить транспортное средство. Если же не выполнить эту просьбу, то нарушителю грозит штраф и его даже могут временно лишить водительских прав.
Кроме того, фары в авто могут перестать работать в любой момент, так что водителям нужно четко понимать, в каком случае за это могут выписать штраф.