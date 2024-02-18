Украинцам напомнили о правилах содержания домашних животных и штрафе за нарушение

Животное - это не игрушка, а значительная ответственность. Все хозяева перед тем, как взять к себе в семью домашнее животное должны быть ознакомлены с основными правилами содержания четвероногих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Правила содержания домашних животных определены законом "О защите животных от жестокого обращения" и решением КМР "Об урегулировании вопросов содержания и обращения с собаками и котами в г. Киеве", устанавливающих порядок содержания, использования, определения степени опасности в условиях города, определяют права и обязанности владельцев собак и кошек.
Основные правила для владельцев животных:
За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность. В общей сложности нарушителю может грозить наложение штрафа от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов с конфискацией животных.
Напомним, недавно украинцам разрешили брать своих домашних любимцев до укрытия во время воздушной тревоги, однако владельцы животных должны соблюдать несколько условий.
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