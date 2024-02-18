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Украинцам напомнили о правилах содержания домашних животных и штрафе за нарушение

Фото: МВД напомнило украинцам правила содержания домашних животных (freepik com)
Автор: Карина Левицкая

Животное - это не игрушка, а значительная ответственность. Все хозяева перед тем, как взять к себе в семью домашнее животное должны быть ознакомлены с основными правилами содержания четвероногих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Правила содержания домашних животных определены законом "О защите животных от жестокого обращения" и решением КМР "Об урегулировании вопросов содержания и обращения с собаками и котами в г. Киеве", устанавливающих порядок содержания, использования, определения степени опасности в условиях города, определяют права и обязанности владельцев собак и кошек.

Основные правила для владельцев животных:

  • Выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
  • Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда.
  • Для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода вашей собаки включена в Перечень опасных пород, утвержденного Кабмином).
  • Обязательно также наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками.
  • Во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра.
  • Запрещено выгуливать животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность. В общей сложности нарушителю может грозить наложение штрафа от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов с конфискацией животных.

Напомним, недавно украинцам разрешили брать своих домашних любимцев до укрытия во время воздушной тревоги, однако владельцы животных должны соблюдать несколько условий.

Мы также писали о советах кинологов, которые помогут животным во время воздушной тревоги и взрывов.

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