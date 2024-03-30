Украинцам напомнили, куда обращаться для получения статуса члена семьи погибшего защитника
Чтобы получить предусмотренные законом льготы членам семьи погибшего защитника или защитницы Украины, необходимо иметь соответствующий статус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
К категориям лиц, имеющих право получить такой статус, относятся:
- семьи военнослужащих (ВСУ, Нацгвардии и лиц, которые были в составе добровольческих формирований, обеспечивая национальную безопасность и оборону);
- семьи работников предприятий, учреждений и организаций, осуществлявших мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны;
- семьи лиц, погибших или пропавших без вести.
Инфографика
Для получения статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины следует обращаться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами.
С перечнем необходимых документов и более подробной информацией можно ознакомиться в инфографике.
Фото: Инструкция (minre.gov.ua)
Важная информация для военных и их родных
Напомним, ранее правительство упростило процедуру подачи заявки для выплаты семьям погибших военнослужащих. Это ускорит процедуру.
Также в правительстве планируется урегулировать распределение выплат среди членов семей погибших военных.
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