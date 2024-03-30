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Украинцам напомнили, куда обращаться для получения статуса члена семьи погибшего защитника

Украина, Суббота 30 марта 2024 23:59
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Украинцам напомнили, куда обращаться для получения статуса члена семьи погибшего защитника Архивное фото: Украинцам напомнили, куда обращаться для получения статуса члена семьи погибшего защитника (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чтобы получить предусмотренные законом льготы членам семьи погибшего защитника или защитницы Украины, необходимо иметь соответствующий статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

К категориям лиц, имеющих право получить такой статус, относятся:

  • семьи военнослужащих (ВСУ, Нацгвардии и лиц, которые были в составе добровольческих формирований, обеспечивая национальную безопасность и оборону);
  • семьи работников предприятий, учреждений и организаций, осуществлявших мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны;
  • семьи лиц, погибших или пропавших без вести.

Инфографика

Для получения статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины следует обращаться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами.

С перечнем необходимых документов и более подробной информацией можно ознакомиться в инфографике.

Фото: Инструкция (minre.gov.ua)

Важная информация для военных и их родных

Напомним, ранее правительство упростило процедуру подачи заявки для выплаты семьям погибших военнослужащих. Это ускорит процедуру.

Также в правительстве планируется урегулировать распределение выплат среди членов семей погибших военных.

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