Украинцам напомнили, как заполнять информацию о розыске военного

Информация о месте, где пропал близкий вам человек, является важной для выяснения ряда обстоятельств, которые могут способствовать его поиску. Именно поэтому важно четко и правильно ее предоставлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Координационном штабе отметили, что точные данные позволяют соответствующим службам работать с конкретными локациями и лучше координировать усилия по поиску. Если у вас есть такие сведения - обязательно внесите их в Личный кабинет.

Как указывать координаты

В разделе для заполнения места исчезновения в личном кабинете рекомендуется использовать GPS-координаты или максимально точные адреса - город, район, село и т.д. Это упрощает работу поисковых служб и повышает вероятность успешного результата.

Как добавить показания

Если вам известны показания, добавьте их вместе с контактной информацией свидетелей. Это позволяет собрать полную картину событий, связанных с исчезновением вашего родственника, что может быть полезным для определения точного места или/и времени исчезновения. Для того, чтобы добавить показания, зайдите в форму подачи дополнительной информации и перейдите в раздел "Место исчезновения". Здесь найдите "Обстоятельства исчезновения" и нажмите "Добавить".

Почему важно указывать фамилии и контакты свидетелей

Контактная информация свидетелей - имя, фамилия, телефон - является важной для дальнейшей проверки. Это позволяет быстро обратиться к свидетелям для уточнения деталей, что может быть решающим в поиске и верификации информации о пропавшем без вести Оборонце. Сообщая о показаниях, обязательно предоставьте контактную информацию свидетеля.

Ранее мы писали, что 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом). По его словам, Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.