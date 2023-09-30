ua en ru
Сб, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам напомнили, как получить выплаты за поврежденное жилье

Суббота 30 сентября 2023 21:38
UA EN RU
Украинцам напомнили, как получить выплаты за поврежденное жилье Иллюстративное фото: украинцам напомнили, как получить выплаты за поврежденное жилье (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы могут получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в результате российской агрессии. Для этого следует подать заявку для участия в программе "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру и "Дію".

Как открыть карту

Сначала нужно выбрать один банк из перечня:

  • ПриватБанк
  • monobank
  • ПУМБ
  • Абанк
  • Sense Bank
  • Райффайзен Банк
  • Сбербанк
  • sportbank
  • izibank
  • Банка Восток
  • Банка Клиринговый Дом

После этого следует загрузить приложение банка и открыть специальную карточку "єВідновлення". Это можно сделать также офлайн в отделении банка. Далее приложение "Дія" подтянет его автоматически.

Как работает карта

Карточкой можно рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров программы "єВідновлення". В то же время переводить деньги на другие счета, снимать наличные деньги, оплачивать реквизиты и пополнять карту нельзя.

Денежные средства на ремонт жилья необходимо потратить в течение 12 месяцев. Иначе они вернутся в госбюджет.

"єВідновлення"

Программа "єВідновлення" стартовала в Украине 10 мая. В ее рамках граждане могут получать средства за поврежденное и разрушенное жилье в результате российской агрессии.

При этом недавно Кабмин добавил в программу "єВідновлення" 12 новых категорий бизнеса, на которые распространяется ее действие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати Мінцифра Дія
NEWS
Россияне за две недели до вторжения провели "интересное совещание". Буданов раскрыл детали
Россияне за две недели до вторжения провели "интересное совещание". Буданов раскрыл детали
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых