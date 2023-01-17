Украинцам разрешили пересылать паспорта по почте

Украинское правительство разрешило гражданам пересылать по почте документы, удостоверяющие личность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Внесены изменения в Правил предоставления услуг почтовой связи. Разрешена пересылка в международных регистрируемых почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период действия военного положения или на период, оканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину", - говорится в сообщении.