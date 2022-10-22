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Украинцам без документов упростили возвращение домой

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Украина, Суббота 22 октября 2022 10:58
Украинцам без документов упростили возвращение домой Фото: вернуться в Украину без документов станет проще (acebook.com/DPSUkraine)
Автор: Александр Белоус

Граждане, оказавшиеся за пределами Украины без каких-либо документов, теперь смогут оформить удостоверение личности для возвращения домой без своего присутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

По данным пресс-службы, экспериментальный проект, разработанный МВД совместно с Минреинтеграции, МИД и ГМС, правительство приняло 21 октября.

Теперь удостоверение лица, которое было депортировано на территорию государства-агрессора, будут оформлять органы Государственной миграционной службы. Это можно сделать на основании обращения:

  • одного из родителей или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;
  • одного из родителей;
  • супруги;
  • совершеннолетнего ребенка;
  • родного брата/сестры;
  • официального обращения Минреинтеграции

Удостоверение готовится бесплатно в течение 5 дней и действует до 3-х месяцев. Органы ГМС передают его законному представителю, члену семьи или посылают в Минреинтеграцию для последующей передачи тому, кто оказался за границей без документов.

Ранее удостоверение личности на возвращение выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.

Напомним, украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный.

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