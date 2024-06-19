Украинцам будут давать финансовую помощь на покупку книг: кто и как может получить

Основное о проекте закона

Проект закона №11251 о внесении изменений в законодательство насчет уточнения деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и оказании государственной помощи на приобретение книг был зарегистрирован в Верховной Раде 10 мая 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Владимир Вятрович и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

Проект закона №11251 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 мая 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла в целом (с учетом предложений комитета) 299 голосами.

17 июня он был возвращен с подписью от президента Украины.

Что изменится для украинцев

Согласно пояснительной записке, проект закона №11251 был разработан с целью усовершенствования законодательства в части порядка:

предоставления Украинским институтом книги распространителям издательской продукции (книжной продукции) государственной субсидии - на возмещение расходов по найму или поднайму ( на аренду или субаренду ) недвижимого имущества (зданий, сооружений, помещений, их отдельных частей), используемого как специализированный магазин для торговли книгами

Украинским институтом книги распространителям издательской продукции (книжной продукции) - на возмещение расходов по найму или поднайму ( ) недвижимого имущества (зданий, сооружений, помещений, их отдельных частей), используемого как специализированный магазин для торговли книгами основ реализации программы предоставления ежегодной натуральной помощи на приобретение книг

После подписания документа президентом, исполняющая обязанности директора Украинского института книги (УИК) Александра Коваль отметила, что остались формальности - постановление Кабинета министров, которое определяет порядок предоставления помощи и внесения изменений в порядок использования средств УИК.

"И тогда 370 млн грн, выделенных в бюджете на эту программу, имеют шансы с карт 18-летних счастливчиков, которые получат книги на украинском языке по собственному выбору, пополнить счета украинских издателей, которые за эти средства выдадут дополнительно 1,5-2 млн экземпляров. Нам всем на радость, а врагам на погибель", - подчеркнула она в своем Facebook.

В комментарии РБК-Украина пани Александра уточнила, что вопрос субсидий для книжных магазинов "заработает" только после отмены или окончания военного положения в Украине.

Кто и когда сможет претендовать на финансовую помощь

Согласно сравнительной таблице к законопроекту №11251, получить государственную помощь на приобретение книг имеют право:

граждане Украины, которые в 2024 году достигли 18-летнего возраста (в течение года со дня достижения лицом 18-летия)

(в течение года со дня достижения лицом 18-летия) один из родителей или других законных представителей ребенка (в течение года со дня его рождения)

Однако, по словам Коваль, родители или другие законные представители ребенка смогут претендовать на финансовую помощь на приобретение книг только после отмены или окончания военного положения.

"Сейчас - только 18-летние. А родители или опекуны новорожденных детей... и субсидии для книжных магазинов - только после окончания военного положения", - подчеркнула эксперт.

Кроме того, она отметила, что такая помощь от государства не является сертификатом. Вместо этого следует употреблять термин "государственная финансовая помощь на приобретение книг".

"Сначала были сертификаты. Затем были внесены изменения в этот закон и сейчас это - финансовая помощь на приобретение книг", - объяснила исполняющая обязанности директора УИК.

По ее словам, о конкретной дате начала работы такой инициативы говорить пока рано.

"Нет такой даты, потому что закон подписан президентом, но еще не обнародован. Кроме того, еще нужно время для того, чтобы Кабинет министров утвердил нормативную документацию, согласно которой будет реализоваться порядок предоставления этой помощи, отчетности, порядок использования средств Украинского института книги (потому что эти все оплаты идут через нас)", - рассказала пани Александра.

Она добавила, что необходимо создать также и список распространителей.

"А Министерство цифровой трансформации вместе с нами должно проверить, работает ли вся эта система (перевода реестров, средств и т.д.). От Минцифры мы будем ежедневно получать реестры людей... У себя формировать платежку, отправлять в "Ощадбанк". "Ощадбанк" должен распределить по банкам эквайрам (принимающим оплату от держателей виртуальных карт, - Ред.), согласно этому перечню распространителей. И только после этого все заработает", - пояснила эксперт.

Итак, когда все заработает и сколько месяцев на это понадобится - сказать трудно.

"Но я хочу успокоить всех, кому исполнилось 18 лет с 1 января 2024 года. Все, кто имеет право на получение финансовой помощи на приобретение книг, смогут им воспользоваться", - подчеркнула Коваль.

Как именно можно будет получить деньги на книги

Объем финансовой помощи от государства составит 902 гривны, а потратить ее можно будет на приобретение изданий на государственном языке:

печатных книг

электронных книг

аудиокниг

изданий для людей с нарушениями зрения

Получить государственную помощь украинцы смогут с помощью единого государственного вебпортала электронных услуг - "Дія".

"Каждый, кто достиг 18-летнего возраста, получит из "Дії" напоминание, что он может воспользоваться такими средствами. Зарегистрируется там, откроет виртуальный счет, получит 902 гривны на свою виртуальную карточку и после этого сможет идти к любому книгораспространителю, который зарегистрировался в нашем списке сертифицированных распространителей, и покупать там книги на эту сумму", - пояснила Коваль.

Стоит отметить, что такая инициатива должна была бы быть ежегодной, но пока есть гарантии только насчет 2024 года.

"На этот год - выделены средства. Будем бюджетный запрос на следующий год подавать, следующую сумму, конечно. Однако здесь уже все зависит от ситуации с бюджетом", - подытожила исполняющая обязанности директора Украинского института книги.