Украинцам в Чехии объяснили, что делать с просроченными водительскими удостоверениями

Украинских беженцев защищает постановление Европарламента и Совета ЕС

Недавно украинское правительство ограничило обмен и выдачу водительских удостоверений мужчинам, не обновившим военно-учетные документы. Однако для украинских беженцев в Чехии это не изменит ситуацию, объяснили в Минтрансе страны.

По данным ведомства, украинских беженцев защищает постановление Европарламента и Совета ЕС от 18 июля 2022 года.

"Это постановление еще действует, и согласно ему украинские водительские права беженцев все еще считаются действительными, если срок их действия истек после 31 декабря 2021 года", - заявил спикер министерства транспорта Франтишек Емелка.

Он отметил, что постановление украинского правительства не меняет эти условия, и люди с временной защитой могут продолжать использовать свои просроченные документы в рамках ЕС.

Чешская полиция придерживается такой же позиции.

"Если другая законодательная норма регулирует признание уже просроченных документов или других обязательств, возникающих в связи с эксплуатацией транспортных средств, мы их полностью соблюдаем", – сказал спикер президиума полиции Давид Шен.

По последним данным МВД Чехии, в стране насчитывается 103 тысячи мужчин-беженцев в возрасте от 18 до 65 лет.

Фото: Водительские удостоверения беженцев остаются действительными (иллюстративное freepik.com)

Признают ли просроченные загранпаспорта беженцев

Ранее чешские чиновники подтверждали, что украинцы со временной защитой или визой толерантности могут находиться в Чехии и продлевать свой статус и с недействительными паспортами. Но это относится только к их пребыванию на территории Чешской Республики.

"Если у вас нет действующего загранпаспорта, а срок вклейки новой визовой наклейки продленной временной защиты приближается, вы можете прийти на продление и без паспорта. Наличие загранпаспорта не является обязательным условием продления временной защиты", – объясняли ранее в чешском МВД на специальной странице для украинцев.

Эти исключения не распространяются на граждан Украины, которые находятся в Чехии на других основаниях. Они должны иметь только действующие документы.