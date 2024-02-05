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Украинцам могут делать плановые операции бесплатно: алгоритм действий

Фото: украинцам могут делать операции бесплатно (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В 2024 году пациентам, нуждающимся в оперативном вмешательстве, гарантирован комплекс необходимой медицинской помощи бесплатно. Это касается не только операций при неотложном состоянии, но и плановых операций.

Как сделать плановую операцию бесплатно

  • Необходимо обратиться в больницу, имеющую договор с НСЗУ за пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня" (если речь идет о несложных операциях).

  • Необходимо иметь е-направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом.

  • Соблюдать правила медицинского учреждения, принимающего пациентов для плановой операции. Например, если речь идет о несложной плановой операции в рамках пакета "Хирургия одного дня", то пациент должен предоставить результаты всех назначенных перед запланированным хирургическим вмешательством исследований.

"Следует помнить, что предоставлять квитанцию об уплате благотворительного взноса или приносить медикаменты по списку не правило, а нарушение прав пациента", - подчеркнули в службе.

Перечень безвозмездных услуг при госпитализации с целью проведения операции:

  • первичный обзор и определение маршрута;

  • все необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

  • анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией;

  • собственно хирургическая операция;

  • обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными средствами других программ;

  • интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях;

  • круглосуточный врачебный и медсестринский уход.

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