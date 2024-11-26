Украинцев призывают избегать мест скопления людей в Пакистане: что случилось

В связи с обострением ситуации в Исламабаде и других городах Пакистана, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины соблюдать максимальную осторожность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Украинцам советуют избегать мест массовых собраний, не покидать место жительства без крайней необходимости, выполнять законные требования местных правоохранителей, следить за официальными сообщениями власти и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
В случае, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, необходимо немедленно обратиться:
Несколько дней назад власти Пакистана приостановили предоставление услуг мобильной связи и интернета в регионах с угрозой безопасности из-за возможных акций протеста в поддержку находящегося в тюрьме более года бывшего премьера Имрана Хана.
По сообщению Associated Press, правительство не уточнило, как долго будут действовать ограничения. В то же время, телекоммуникационные компании предлагают альтернативные способы связи через стационарные сети.
На фоне протестов столицу Исламабад оцепили контейнерами, а основные дороги перекрыты. В городах страны продолжаются аресты сторонников Хана, хотя некоторые регионы, например Пешавар, демонстрируют праздничное настроение с поддержкой политика.
Посольство США предупредило своих граждан в столице об угрозе насилия даже во время мирных собраний, призывая избегать больших скоплений людей.
РБК-Украина рассказывало, что в городе Кветта на юго-западе Пакистана 9 ноября смертник совершил взрыв на платформе главного железнодорожного вокзала. В результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, еще 53 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя Освободительная армия Белуджистана – вооруженное формирование, борющееся за независимость одноименного региона. Белуджистан расположен на территории Пакистана, Афганистана и Ирана.
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