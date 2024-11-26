Украинцев призывают избегать мест скопления людей в Пакистане: что случилось

Что происходит в Пакистане

Несколько дней назад власти Пакистана приостановили предоставление услуг мобильной связи и интернета в регионах с угрозой безопасности из-за возможных акций протеста в поддержку находящегося в тюрьме более года бывшего премьера Имрана Хана.

По сообщению Associated Press, правительство не уточнило, как долго будут действовать ограничения. В то же время, телекоммуникационные компании предлагают альтернативные способы связи через стационарные сети.

На фоне протестов столицу Исламабад оцепили контейнерами, а основные дороги перекрыты. В городах страны продолжаются аресты сторонников Хана, хотя некоторые регионы, например Пешавар, демонстрируют праздничное настроение с поддержкой политика.

Посольство США предупредило своих граждан в столице об угрозе насилия даже во время мирных собраний, призывая избегать больших скоплений людей.

РБК-Украина рассказывало, что в городе Кветта на юго-западе Пакистана 9 ноября смертник совершил взрыв на платформе главного железнодорожного вокзала. В результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, еще 53 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя Освободительная армия Белуджистана – вооруженное формирование, борющееся за независимость одноименного региона. Белуджистан расположен на территории Пакистана, Афганистана и Ирана.

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