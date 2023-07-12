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Украинцев призывают экономить свет: названа оптимальная температура для кондиционера

Фото: названа оптимальная температура для кондиционера (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за жары в Украине снова растет потребление электроэнергии. Общий график потребления в стране указывает на недостаточность экономии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится об экономном потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему", - пишет пресс-служба.

В "Укрэнерго" также напомнили как можно сэкономить электроэнергию:

  • охлаждайте помещения, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23 градусов;
  • выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди;
  • переносите пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;
  • выключайте свет, если выходите из помещения.

"На сегодня "Укрэнерго" не прогнозирует ограничений электроснабжения, но подчеркиваем необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки", - добавляет пресс-служба.

Какова ситуация со светом в Украине?

В результате российских массированных ударов были повреждены все тепловые и часть гидроэлектростанций, а также сети "Укрэнерго". Это, в свою очередь, привело к экстренным и плановым отключениям света в течение нескольких месяцев. Сейчас ведутся активные восстановительные работы, где это возможно, а также плановые ремонты на энергоблоках атомных электростанций.

Сегодня в Украине работают все виды генерирующих мощностей.

"В целом из-за боевых действий пока остаются обесточенными 406 населенных пунктов в прифронтовых и приграничных областях. Восстановление происходит при условии безопасной ситуации для ремонтных бригад и с разрешения военных. Также из-за непогоды обесточивались потребители в Николаевской и Сумской областях. В результате обстрелов есть повреждения сетей в Харьковской и Сумской областях. В отдельных районах восстановление питания еще продолжается", - добавляет "Укрэнерго".

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Укрэнерго