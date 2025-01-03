Украинцев призвали экономить электроэнергию из-за похолодания: рекомендации "Укрэнерго"

В связи с прогнозируемым похолоданием украинская энергосистема может ощутить повышенную нагрузку. На фоне этого компания призвала украинцев экономно пользоваться электроэнергией, чтобы избежать возможных дефицитов.

"Украинская энергосистема до сих пор восстанавливается после 13 массированных вражеских атак в течение прошлого года. А уровень энергопотребления в морозную погоду - всегда существенно возрастает", - пояснили в "Укрэнерго".

В компании объяснили, что во избежание проблемы дефицита электроэнергии нужно придерживаться простых рекомендаций:

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в утренние и вечерние часы пикового потребления - это снизит нагрузку на энергосистему, поможет сбалансировать возможности генерации и потребления электроэнергии без применения мер ограничения.

Выключайте лишнее освещение дома и на работе - это не только снизит общий уровень энергопотребления в стране, но и сэкономит ваши средства.

Выключайте из сети технику, которой не пользуетесь. Даже "в режиме ожидания" бытовые приборы потребляют значительный объем электроэнергии.

Кипятите в электрочайнике только то количество воды, которое вам нужно. Так будет быстрее, экономнее и полезнее, ведь потребление многократно прокипяченной воды - не рекомендовано медиками.

По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в часы наименьшего потребления. Сейчас - это ночное время, после 23:00.

Не держите электрические устройства на зарядке дольше, чем необходимо для полного заряда аккумулятора. Это будет полезно самим приборам и уменьшит уровень вашего энергопотребления.

Используйте энергосберегающие LED-лампы. Они потребляют в разы меньше электроэнергии, по сравнению с лампами накаливания.

"Экономное потребление электроэнергии - это не только полезно для энергосистемы в целом, но и выгодно для каждого потребителя лично" - подытожили в "Укрэнерго".