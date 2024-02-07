Украинцев защитят от мошенничества с кредитами

Национальный банк Украины предложил внести изменения в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй", учитывая ключевое значение бюро кредитных историй (БКИ) для рынка потребительского кредитования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, проект направлен на усиление защиты прав заемщиков, защиты персональных данных.
Предложенными изменениями предусмотрено:
В то же время обновление законодательства призвано установить справедливые правила игры для всех участников рынка
Также предполагается установить штраф от 51 до 102 тысяч гривен за использование данных кредитной истории не по целевому назначению, что будет считаться нарушением требований по этическому поведению.
Напомним, Верховная рада приняла закон о дополнительном регулировании рынка потребительских кредитов в Украине. Ставка по микрокредиту не должна превышать 1% в день.
Также закон обязывает кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита хотя бы одно из бюро кредитных историй, осуществлять оценку кредитоспособности потребителя.