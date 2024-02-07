Украинцев защитят от мошенничества с кредитами

Как отметили в пресс-службе, проект направлен на усиление защиты прав заемщиков, защиты персональных данных.

Предложенными изменениями предусмотрено:

возможность заемщика, кроме доступа к собственной истории и обжалованию недостоверной информации, приобщать к кредитному отчету информацию о нежелании заключать кредитные договоры для защиты от возможных мошеннических действий;

обязанность БКИ своевременно исправлять ошибочные данные и обеспечивать надежную защиту данных, сохранять кредитную историю в течение 10 лет и должным образом ее уничтожать, прозрачный механизм обращения заемщика;

обязанность кредитора/нового кредитора получать согласие заемщика и предоставить его по запросу БКИ/НБУ, сохранять в течение 10 лет.

В то же время обновление законодательства призвано установить справедливые правила игры для всех участников рынка

Также предполагается установить штраф от 51 до 102 тысяч гривен за использование данных кредитной истории не по целевому назначению, что будет считаться нарушением требований по этическому поведению.

Ставки по кредитам

Напомним, Верховная рада приняла закон о дополнительном регулировании рынка потребительских кредитов в Украине. Ставка по микрокредиту не должна превышать 1% в день.

Также закон обязывает кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита хотя бы одно из бюро кредитных историй, осуществлять оценку кредитоспособности потребителя.