Украинцев беспокоит неопределенность, боевые действия, возможность демографического кризиса и коррупция: исследование

Подавляющее большинство украинцев считает, что война закончится к 2050 году, при этом значительная часть граждан обеспокоены возможностью демографического кризиса, который она вызвала.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Gradus Research на тему видения украинцами будущего Украины в 2050 году.

Так, только 10% украинцев рассчитывают вернуться в этом году, 14% - после 2025 года, но подавляющее большинство наших граждан - со сроками еще не определились. Решающим фактором по их возвращению является не только победа Украины, но и решение на ее территории жилищных проблем украинцев, которые выехали.

По данным проведенного опроса, отметила Шуляк, 85% украинцев убеждены, что война завершится до 2050 года. При этом, в топе страхов опрошенных граждан - продолжение боевых действий (26%) и неопределенность будущего (18%). Кроме фактора безопасности граждан волнует также не слишком высокий уровень доверия к государству - ожидают высокий в 2050 году только 43% респондентов.

"Конечно, украинцы продолжают говорить о коррупции, без минимизации проявлений которой невозможно развитие успешной, экономически развитой страны. Но только 39% респондентов верят, что Украина сможет снизить уровень коррупции до 2050 года. В то же время, на уровне государства сейчас реализуется и уже было реализовано много мероприятий по цифровизации государственных процессов, которая, я убеждена, является главным предохранителем коррупционных проявлений. С этим все просто - меньше чиновников, которые принимают решения вручную, означает меньше решений, принятых с помощью взяток", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что у украинцев, несмотря на это, заметен значительный оптимизм на счет привлечения иностранных инвестиций для развития экономики - 72% опрошенных украинцев верят, что до 2050 года страна сможет привлекать иностранные инвестиции, ведь они являются важным источником для экономического восстановления, создания рабочих мест, внедрения инноваций и роста экономики.

"Сейчас государство осуществляет достаточно много шагов, направленных на привлечение как иностранных, так и местных инвестиций. Речь идет, в частности, о развитии индустриальных парков. Не будем забывать и о преференциях для бизнеса, который будет работать на деоккупированных территориях, что предусмотрено законопроектом об основных принципах восстановления. В конце концов, есть также программа помощи от ЕС Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине до 2027 года 50 млрд евро. И именно в рамках второго компонента этой программы предусмотрено предоставление гарантий и грантов на сумму 8 млрд евро", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что последнее важное в этом ключе изменение - принятие законопроекта №7331, который позволяет начинать хозяйственную деятельность без получения лицензий и разрешений до конца военного положения. Этот шаг направлен на дерегуляцию бизнеса и поддержку экономики страны во время войны.

Парламентарий также отметила, что украинцы, как свидетельствуют результаты опроса Gradus Research, хотят видеть страну, которая будет продолжать придерживаться демократических стандартов, даже через десятилетия - 66% респондентов верят, что в 2050 году Украина сохранит демократические принципы. В то же время, сейчас есть опасения, что из-за войны в Украине возможен демографический кризис - так считает 12% респондентов.

Депопуляция, вызванная миграцией, низким уровнем рождаемости и последствиями войны, вызывает серьезное беспокойство, ведь численность населения непосредственно влияет на экономическую состоятельность и развитие. Возвращение мигрантов и создание условий для повышения рождаемости усматриваются как необходимые для сохранения стабильного населения.

"Только 10% украинцев рассчитывают вернуться в этом году, 14% - после 2025 года, но подавляющее большинство наших граждан - со сроками еще не определились. Причины очевидны - фактор безопасности, непонятные перспективы по трудоустройству, разрушенное жилье, или невозможность его получить, квартирные очереди, в которых люди стоят десятилетиями. Это нужно исправлять и мы уже работаем над этим", - подчеркнула Елена Шуляк.

Так, сейчас одним из самых ожидаемых в этом плане является расширение программы "єВідновлення" для жилья, расположенного на ВОТ, инициированные нами изменения по улучшению условий для получения ипотеки "єОселя", а также создание нового жилищного законодательства на замену Жилищного Кодекса 1983 года

Нардеп подчеркнула, что достаточно много будет зависеть от темпов и характера восстановления Украины. Они прописаны в законопроекте "Об основных принципах восстановления". По нему в прошлом году провели масштабные публичные консультации, в которых приняли участие около тысячи человек, которые обсудили, каким образом должен выглядеть этот законопроект, чтобы быть эффективным.

"Мы выделили 14 основных принципов. Для жителей общин важнейшим принципом стала человекоцентричность и инклюзивность. Для бизнеса ключевыми были прозрачность, понятные правила и отсутствие бюрократии. Международное сообщество акцентировало на необходимости привлечения всех заинтересованных сторон и отсутствии дискриминации. Экспертная среда подчеркивала важность привлечения специалистов и представителей бизнеса, и всех, кто хочет жить и работать в Украине. В то же время, все участники сошлись во мнении, что восстановление должно происходить по новым подходам и стандартам, которые уже действуют в ЕС", - резюмировала Елена Шуляк.