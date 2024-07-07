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Украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак: как избежать

Фото: за неправильный выгул собак украинцам грозит штраф (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас все чаще на улице можно увидеть людей, гуляющих с собаками. С начала полномасштабного вторжения многие семьи решили взять себе четвероногих любимцев, однако стоит помнить, что домашние животные это не только эмоциональная поддержка, но и ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Киевские инспекторы отдела по связям с общественностью совместно со спасателями напомнили владельцам собак об основных правилах отдыха с животными в общественных местах.

Основные правила:

  • Выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
  • Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда.
  • Для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода вашей собаки включена в перечень опасных пород, утвержденного Кабмином).
  • Обязательно также наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками.
  • Во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра.
  • Запрещено выгуливать животных лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В то же время правоохранители отметили, что за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность.

Всего за нарушение данных правил наказанием является наложение штрафа:

  • на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных;
  • на должностных лиц - от четырех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что "Укрзализныця" сообщила, что сделает путешествия с животными более удобными. Детальнее о том, что именно изменится и когда обновления вступят в силу, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в этом году украинцам разрешили брать домашних питомцев к укрытиям. Однако существует несколько правил, которые должны быть выполнены в случае совместного пребывания в укрытии.

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