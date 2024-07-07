Украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак: как избежать

Напомним, что "Укрзализныця" сообщила, что сделает путешествия с животными более удобными. Детальнее о том, что именно изменится и когда обновления вступят в силу, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в этом году украинцам разрешили брать домашних питомцев к укрытиям. Однако существует несколько правил, которые должны быть выполнены в случае совместного пребывания в укрытии.

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