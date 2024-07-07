Украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак: как избежать

Сейчас все чаще на улице можно увидеть людей, гуляющих с собаками. С начала полномасштабного вторжения многие семьи решили взять себе четвероногих любимцев, однако стоит помнить, что домашние животные это не только эмоциональная поддержка, но и ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Киевские инспекторы отдела по связям с общественностью совместно со спасателями напомнили владельцам собак об основных правилах отдыха с животными в общественных местах.
Основные правила:
В то же время правоохранители отметили, что за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность.
Всего за нарушение данных правил наказанием является наложение штрафа:
Напомним, что "Укрзализныця" сообщила, что сделает путешествия с животными более удобными. Детальнее о том, что именно изменится и когда обновления вступят в силу, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что в этом году украинцам разрешили брать домашних питомцев к укрытиям. Однако существует несколько правил, которые должны быть выполнены в случае совместного пребывания в укрытии.
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