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Украинцев предупредили о сходе лавин: что известно

Фото: украинцев предупредили о сходе лавин 4-5 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня и завтра, 4 и 5 февраля, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин сразу в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Укргидрометцентр.

"4-5 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области, а 5 февраля, в связи с ожидаемой оттепелью и осадками (мокрый снег и дождь) на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Украинцам советуют не ходить в горы 4-5 февраля (facebook.com/UkrHMC)

В "Укргидрометцентре" предупреждают, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - добавляют синоптики.

Погода в феврале 2024 в Украине

Средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4° мороза до 2° тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

При этом, по данным народного синоптика, в начале месяца в Одесской и Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.

 

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