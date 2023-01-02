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Украинцев предупредили о повышении уровня воды в Припяти

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Украина, Понедельник 02 января 2023 14:46
Украинцев предупредили о повышении уровня воды в Припяти Фото: украинцев предупредили о повышении уровня воды в Припяти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник-четверг будет наблюдаться повышение воды в реке Припять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"3-5 января на р. Припять в створе поста Речица продолжится постепенный рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см, будет происходить дальнейшее затопление пойм, сельскохозяйственных угодий в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области", - говорится в сообщении.

Ситуация приобрела 1 уровень опасности (желтый).

Ранее синоптики предупреждали украинцев об опасных гидрологических явлениях. Согласно прогнозам, на западе и севере страны 17-18 декабря должно было произойти повышение уровня воды в реках.

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Припять
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