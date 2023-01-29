Украинцев предупредили о вероятности схода лавин в Карпатах в ближайшие дни

В воскресенье-понедельник, 29-30 января на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Снеголавинную ситуацию в Украинских Карпатах.
"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится: 29-30 января - на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, погода в Украине в феврале будет переменчивой. В начале третьего зимнего месяца жителей страны ждут морозы, а во второй половине февраля настанет теплая погода.
Напомним, в феврале средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
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