Украинцев предупредили о возможном сходе лавин в четырех областях

В воскресенье-понедельник, 5-6 марта, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в четырех областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Снеголавинную ситуацию в Украинских Карпатах.

Как сообщалось, завтра, в понедельник, 6 марта, в Украине местами ожидается снег и гололедица. Но, несмотря на то, что ночью температура будет опускаться до 6 мороза, днем будет тепло - до 6 тепла, а на юге - и до 9 тепла.

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