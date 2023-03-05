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Украинцев предупредили о возможном сходе лавин в четырех областях

Фото: украинцев предупредили о возможном сходе лавин в четырех областях (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье-понедельник, 5-6 марта, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в четырех областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Снеголавинную ситуацию в Украинских Карпатах.

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится 5-6 марта на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской, в горах Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, низкая снеголавинная опасность (1 уровень) удержится в горах Львовской области.

Как сообщалось, завтра, в понедельник, 6 марта, в Украине местами ожидается снег и гололедица. Но, несмотря на то, что ночью температура будет опускаться до 6 мороза, днем будет тепло - до 6 тепла, а на юге - и до 9 тепла.

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